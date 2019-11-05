Сексуальна Демі Роуз у "голій" сукні розбурхала мережу

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через відвертий образ. Цього разу британська версія Кім Кардашян з'явилась перед фанатами у "голій" сукні в сіточку.

25-річна фотомодель та блогерка з Великобританії Демі Роуз зуміла стати справжньою зіркою Instagram, зібравши аудиторію у понад 10 мільйонів користувачів. А все через ефектну вроду дівчини та не менш ефектні форми. Річ у тому, що зі зростом у 157 см Демі має тоненьку талію та розкішний бюст. Тому доволі складно не звернути увагу на цю крихітку без комплексів.

І ще: Спокуслива Даша Астаф'єва змінилася до невпізнання

Це підтверджує і недавній допис Роуз, на якому вона позує у сітчастій сукні топлес біля басейну. Понад 370 тисяч вподобань та ще більш як 2 тисячі коментарів з компліментами говорять самі за себе. Тут спекотно!

instagram.com/demirosemawby

Читайте також: Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)