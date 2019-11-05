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Сексуальна Демі Роуз у "голій" сукні розбурхала мережу

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Демі Роуз роздяглась в Instagram - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Instagram / instagram.com/demirosemawby

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через відвертий образ. Цього разу британська версія Кім Кардашян з'явилась перед фанатами у "голій" сукні в сіточку.

25-річна фотомодель та блогерка з Великобританії Демі Роуз зуміла стати справжньою зіркою Instagram, зібравши аудиторію у понад 10 мільйонів користувачів. А все через ефектну вроду дівчини та не менш ефектні форми. Річ у тому, що зі зростом у 157 см Демі має тоненьку талію та розкішний бюст. Тому доволі складно не звернути увагу на цю крихітку без комплексів.

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Це підтверджує і недавній допис Роуз, на якому вона позує у сітчастій сукні топлес біля басейну. Понад 370 тисяч вподобань та ще більш як 2 тисячі коментарів з компліментами говорять самі за себе. Тут спекотно!

instagram.com/demirosemawby - фото 366179
instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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