Зваблива українська легкоатлетка потішила фанів відвертими кадрами

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук з нетерпінням чекає на літній сезон, а поки тільки кадри для настрою

Відома українська легкоатлетка, красуня з Хмельницького Марина Бех-Романчук радує шанувальників не тільки високими результатами в спорті, але і вельми цікавими фотосесіями, які, часом, віддають нотками еротики.

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Дівчині нічого приховувати, адже зовнішність у неї дуже яскрава і ніжна. Про нову фотосесію стало відомо завдяки публікації Марини в мережі Instagram. "i'm waiting for summer time", – підписала публікацію спортсменка, натякаючи, що чекає на літній сезон. А влітку, як ми знаємо, красуням є, де розгулятися. З нетерпінням чекаємо на нові кадри від Марини.

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