Секс-ляльки замінили глядачів на футбольному матчі

Під час футбольного матчу між південнокорейськими командами Сеул і Кванчжу на трибунах розмістили секс-ляльок. Глядачів не пустили на спортивний поєдинок через коронавірус.

Скандальний домашній матч чемпіонату країни відбувся 17 травня.

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Пропозиція замінити живих людей на "високоякісні манекени" надійшла від компанії Dalcom, що займається виробництвом товарів для дорослих. Адміністрації футбольного клубу Сеул ідея сподобалася, і було викуплено 30 секс-ляльок.

Коли вболівальники обурилися такою ініціативою, керівництву Сеула довелося просити вибачення. У своє виправдання у футбольному клубі заявили, що перед придбанням гумових виробiв не перевірили, чим займається компанія-виробник.

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