Кім Кардашян і Кайлі Дженнер похвалилися фігурами в бікіні

Американська модель і бізнесвумен Кім Кардашян разом з мамою і сестрою Кайлі провела кілька днів на відпочинку. Звідти красуні діляться шикарними кадрами.

Так, популярна блогерка, а з недавніх пір і представниця власного бренду білизни, Кім Кардашян разом з молодшою ​​сестрою і мамою вирушила на спекотний відпочинок.

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Кадрами біля басейну Кім вирішила поділитися вже після відпочинку у соціальній мережі інстаграм, також серії фото з'явилися і на фан-акаунтах, які представили ще не публіковані знімки в профілі Кім. На фото щасливе сімейство біля басейну добре провело час, насолоджуючись вихідним.

Кайлі звично позувала в нюдовому бікіні з маленькими зав'язками, а от Кім вибрала чорний купальник схожого дизайну, але з високою посадкою. Засмаглі фігури, які продемонстрували дівчата, швидко привернули до себе увагу фоловерів і зібрали купу компліментів.

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