Зваблива тренерка Ана Чері розбурхала новим відео на Гаваях – 18+

Популярна тренерка Ана Чері не планує завершувати пляжним сезон навіть восени. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою під час відпочинку на Гаваях.

36-річна американська фітнес-тренерка та модель Ана Чері активно працює не лише над своєю фігурою, а й над профілем в інстаграмі, де має понад 12 мільйонів шанувальників. Все тому, що дівчина мотивує займатись спортом та регулярно публікує доволі пікантний контент, передає Радіо MAXIMUM.

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Зараз модель продовжує насолоджуватись пляжним сезоном, що підтверджує сонячне відео, на якому модель позує у крихітному купальнику. За короткий час допис зібрав понад 70 тисяч вподобайок та більше як 700 коментарів з компліментами. Підписники оцінили не лише розкішні пейзажі Гавайських островів, а й ефектні форми Чері.

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