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Оля Полякова у бікіні зізналася, скільки вона важить

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram фото в купальнику, продемонструвавши кубики преса, золотистий загар і запаморочливо довгі ноги.

Користувачі соцмережі засипали Полякову питаннями про фігуру. На деякі з них 36-річна артистка відповіла без зайвого кокетства.

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"Це скільки треба в спортзал ходити, щоб так виглядати? Красуня!", дивуються в коментарях. "Ніяких залів! Тільки свіже повітря", – відповіла Ольга, яка неодноразово публікувала відео своїх домашніх тренувань. "Оля, скільки ти важиш? Як на мене – 45", – розпереживалася одна з фанаток. "65", – поправила її співачка. Також вона зізналася, що довжина її ніг при зрості 1,8 м – 126 см.

Один з прихильників зауважив, що на фото груди співачки менші, ніж в кліпах, на що вона відповіла: "Ну а що, і на дачі підкладати?". Така відвертість сподобалася фоловерам, і вони нагородили її 118 тисячами лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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