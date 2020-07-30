Оля Полякова у бікіні зізналася, скільки вона важить

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram фото в купальнику, продемонструвавши кубики преса, золотистий загар і запаморочливо довгі ноги.

Користувачі соцмережі засипали Полякову питаннями про фігуру. На деякі з них 36-річна артистка відповіла без зайвого кокетства.

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"Це скільки треба в спортзал ходити, щоб так виглядати? Красуня!", – дивуються в коментарях. "Ніяких залів! Тільки свіже повітря", – відповіла Ольга, яка неодноразово публікувала відео своїх домашніх тренувань. "Оля, скільки ти важиш? Як на мене – 45", – розпереживалася одна з фанаток. "65", – поправила її співачка. Також вона зізналася, що довжина її ніг при зрості 1,8 м – 126 см.

Один з прихильників зауважив, що на фото груди співачки менші, ніж в кліпах, на що вона відповіла: "Ну а що, і на дачі підкладати?". Така відвертість сподобалася фоловерам, і вони нагородили її 118 тисячами лайків.

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