Настя Каменських показала гарячих красунь зі свого шоу-балету: сексуальне фото

Як відомо, українська співачка Настя Каменських відправилася у спекотну Туреччину, де поєднує відпочинок і виступи, за якими встигла скучити під час карантину. Але й не забуває радувати шанувальників спокусливими кадрами.

Пляжний відпочинок – відмінний привід для зірок зробити безліч фото в купальнику, що Настя і зробила. Але цього разу Каменських позувала не сама, а залучила до знімка танцівниць зі свого шоу-балету.

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Так, Настя в чорному бікіні розташувалася в центрі, а по обидва боки від неї позують звабливі шоу-гьорлз, демонструючи стрункі довгі ніжки у відвертих нарядах.

"Дівчата хочуть трохи сонця і розслабитися", – підписала кадр співачка, спровокувавши шанувальників на шквал компліментів.

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