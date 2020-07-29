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Настя Каменських показала гарячих красунь зі свого шоу-балету: сексуальне фото

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Як відомо, українська співачка Настя Каменських відправилася у спекотну Туреччину, де поєднує відпочинок і виступи, за якими встигла скучити під час карантину. Але й не забуває радувати шанувальників спокусливими кадрами.

Пляжний відпочинок – відмінний привід для зірок зробити безліч фото в купальнику, що Настя і зробила. Але цього разу Каменських позувала не сама, а залучила до знімка танцівниць зі свого шоу-балету.

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Так, Настя в чорному бікіні розташувалася в центрі, а по обидва боки від неї позують звабливі шоу-гьорлз, демонструючи стрункі довгі ніжки у відвертих нарядах.

"Дівчата хочуть трохи сонця і розслабитися", – підписала кадр співачка, спровокувавши шанувальників на шквал компліментів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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