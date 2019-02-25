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MARUV 8 березня

Настя Каменських показала власну попу, як у Кім (18+)

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Настя Каменських показала свої сідниці - фото 1
Настя Каменських показала свої сідниці

Українська співачка Настя Каменський знову опинилась у центрі обговорень. А все тому, що показала відверте фото у ліжку без одягу.

31-річна співачка Настя Каменських, яка зараз займається власною сольною кар'єрою під іменем NK, підкорює публіку не лише своєю запальною музикою, а й ефектним профілем в соцмережі Instagram. Там за кучерявою зіркою стежать понад 3,3 млн користувачів. І це не дивно, адже Каменських активно ділиться карами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно виконавиця вирішила нагадати про свій недавній кліп "Попа как у Ким" відповідним фото: у ліжку і без білизни. Прихильники одразу ж засипали Настю компліментами та критикою такої відвертості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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