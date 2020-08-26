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Зваблива Світлана Лобода підкорила шанувальників ідеальною фігурою в розкішному образі

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Епатажна співачка Світлана Лобода продемонструвала бездоганне тіло на новому спокусливому знімку. Яскравий кадр, безумовно, не міг залишити 6-мільйонну армію фанатів байдужими.

37-річна співачка і молода мама Світлана Лобода опублікувала фото зі сцени, де постала у сяючому концертному вбранні. Для свого виходу зірка обрала сукню, зшиту з блискучої золотистої тканини, яка має кілька сміливих деталей: відверте декольте, високі розрізи по ногах, а також спокусливі – на боках. Доповнює розкішний лук яскравий макіяж з червоними губами, а також бездоганна укладка.

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Таке вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру Світлани, акцентувавши на струнких ногах, апетитних формах, а також її пластиці і граціозності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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