Даша Астаф'єва розбурхала мережу провокаційними знімками у відвертому купальнику

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва порадувала своїх шанувальників серією нових спокусливих знімків. 35-річна артистка постала перед підписниками в Instagram у пікантному купальнику.

На фото Даша Астаф'єва позує в купальнику від Lovecocos, вартістю 1950 грн, вихваляючись сексуальною фігурою. А на одному зі знімків красуня демонструє відверте декольте. Примітно, що на купальнику можна побачити безліч написів.

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"Порадників сьогодні приплило, як окунів, коли ловиш судака", – прокоментувала модель один із кадрів.

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