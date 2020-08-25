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Дружина Влада Ями захопила мережу своєю красою
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Дружина українського танцюриста Влада Ями Лілія похвалилася ефектним образом, який красиво підкреслив її спокусливу фігуру.
Красуня-дружина знаменитості, Лілія, виставила серію найніжніших кадрів, трепетно привітавши фанатів з 29-м Днем Незалежності України.
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Так, красуня позувала в полі серед золотих колосків, примірявши розкішну сукню з глибоким декольте, асиметричними рукавами і відкритими плечима, а жіночний образ доповнила нюдовим макіяжем. Довге розкішне волосся додало її образу жіночності і легкості. "Зі Святом, Україно! Саме цього літа зрозуміла, скільки мальовничих та неповторних місць ти маєш!", – написала Лілія.
Гортайте галерею:
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