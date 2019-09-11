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Зваблива суддя Танців з зірками оголила ніжки

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / Instagram

Балерина Катерина Кухар вразила мережу новим фото у вишуканому образі. Шанувальники у захваті від краси Каті.

Катерина Кухар – відома українська прима-балерина Національної опери України імені Тараса Шевченка, Народна артистка України, суддя шоу Танці з зірками, актриса і просто красуня!

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Катя – активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками фотографіями та новинами свого творчого життя. Так, цього разу Катерина Кухар поділилася з фоловерами спокусливим фото, на якому позує в неймовірному образі, а в підписі до нього ще й вірш написала.

Перед камерою Катя з'явилася у легкій елегантній сукні ніжно-персикового відтінку. Балерина сидить на дивані, розправивши поділ і оголивши спокусливі ніжки. Шанувальники балерини не пройшли повз і почали активно обговорювати її нову публікацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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