Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі

Хто покинув 3 випуск шоу Танці з зірками

Українцям показали 3 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 8 вересня 2019-го.

У третьому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 3 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: DZIDZIO та Яна Цибульська, а також Серьога та Аделіна Делі.

Утім, на жаль, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали DZIDZIO та Яна Цибульська.

А от Танці з зірками у третьому випуску покинули Серьога та Аделіна Делі.

Серьога покинув Танці з зірками

Дивіться всі виступи пари у проєкті:

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