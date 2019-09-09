Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Євро 2020

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі

  • 63
Хто покинув 3 випуск шоу Танці з зірками - фото 1
Хто покинув 3 випуск шоу Танці з зірками

Українцям показали 3 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 8 вересня 2019-го.

У третьому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 3 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: DZIDZIO та Яна Цибульська, а також Серьога та Аделіна Делі.

Утім, на жаль, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали DZIDZIO та Яна Цибульська.

А от Танці з зірками у третьому випуску покинули Серьога та Аделіна Делі.

Серьога покинув Танці з зірками - фото 353494
Серьога покинув Танці з зірками

Дивіться всі виступи пари у проєкті:

Читайте також: Сценарій – не моя історія: TAYANNA відверто прокоментувала шоу Танці з зірками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1785
Серіал Кріпосна 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн продовження драми СТБ
  • 05 вересня, 20:45
  • 16766
Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
  • 05 вересня, 18:21
  • 2184
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз