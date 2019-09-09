На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
-
- 63
Українцям показали 3 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 8 вересня 2019-го.
У третьому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.
Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу
За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 3 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: DZIDZIO та Яна Цибульська, а також Серьога та Аделіна Делі.
Утім, на жаль, одна з цих пар отримала трішки більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали DZIDZIO та Яна Цибульська.
А от Танці з зірками у третьому випуску покинули Серьога та Аделіна Делі.
Дивіться всі виступи пари у проєкті:
Читайте також: Сценарій – не моя історія: TAYANNA відверто прокоментувала шоу Танці з зірками
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:509 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:45Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
21:11На 3D-принтері надрукували автобус зі штучним інтелектом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:44Nokia 9 PureView зовсім не вразив експертів: оцінка, як у iPhone 7
-
20:23Науковці назвали несподівану властивість жувальної гумки
-
19:49Джастін Тімберлейк повертається в кіно: кого зіграє популярний актор
-
19:21Психологи розповіли, чому неполіткоректність може бути корисною
-
18:57Новий смартфон OnePlus буде дешевшим за свого попередника
-
18:22Гороскоп на 9 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Електронні сигарети шкодять зубам не менше, ніж звичайні: вчені
-
17:42Ученим вдалося розв'язати математичну загадку XX століття
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
16:49Ви не повірите, але зрада може зміцнити стосунки
-
16:30Зірка Аквамена Ембер Херд показала груди у провокаційній зйомці (18+)
-
16:13Вілл Сміт замінив Кіану Рівза у Матриці: кумедне відео
-
15:53Студенти без стосунків щасливіші, ніж ті, хто ходить на побачення регулярно
-
15:33Учені назвали несподівану користь чаю
-
15:13Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler
-
14:51Представлено новий ігровий смартфон Nubia Red Magic 3S
-
14:31Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 вересня 2019 для знаків Зодіаку
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
- 06 вересня
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку
-
20:17Трійка найкращих серіалів з усього світу
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле