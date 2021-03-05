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Зваблива Роузі Хантінгтон знялася в оголеній фотосесії 18+

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Роузі Хантінгтон - фото 1
Роузі Хантінгтон / gettyimages

Британська супермодель, відома як одна з ангелів Victoria's Secret, Роузі Хантінгтон-Вайтлі знялася для квітневого номера журналу Elle. Шанувальники у захваті від красуні!

Знаменитість з'явилася на двох обкладинках глянцю, а на одній з них постала повністю оголеною. Відповідні фото опублікували на сайті видання.

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Так, спочатку 33-річна модель позувала в одному піджаку і білизні, а потім оголилася і обернулася до камери спиною. Крім того, під час інтерв'ю наречена Стетхема Хантінгтон-Вайтлі відверто розповіла про першу зустріч з коханим, який старший за неї на 20 років.

За словами зірки, тоді чоловік відразу здався їй веселим, харизматичним і енергійним, але при цьому він був стриманий і скромний. Це і зачепило модель. Відзначимо, що пара почала зустрічатися в квітні 2010 року, а на початку 2016 року оголосила про свої заручини. 24 червня 2017 року у зірок народився син Джек. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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