Зваблива Ріта Ора у фаті розбурхала Instagram

Популярна співачка Ріта Ора привернула увагу фанатів незвичайних спокусливим образом у фанті.

28-річна англійська виконавиця Ріта Ора важко працює над своєю кар'єрою, а також веде акаунт в соцмережі Instagtam, де за нею стежать понад 14 млн користувачів. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно білявка вирішила знову здивувати прихильників, поставши в образі розпусної нареченої у фаті. Дівчина обрала гольф тілесного кольору та піджак, які не приховували її бюст. За короткий час допис зібрав понад 240 тисяч вподобань та чимало компліментів.

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