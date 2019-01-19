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Зваблива Ріта Ора у фаті розбурхала Instagram

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Ріта Ора перетворилась у наречену - фото 1
Ріта Ора перетворилась у наречену / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора привернула увагу фанатів незвичайних спокусливим образом у фанті.

28-річна англійська виконавиця Ріта Ора важко працює над своєю кар'єрою, а також веде акаунт в соцмережі Instagtam, де за нею стежать понад 14 млн користувачів. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно білявка вирішила знову здивувати прихильників, поставши в образі розпусної нареченої у фаті. Дівчина обрала гольф тілесного кольору та піджак, які не приховували її бюст. За короткий час допис зібрав понад 240 тисяч вподобань та чимало компліментів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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