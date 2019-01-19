Кім Кардашян показала відверте фото у ванні (18+)

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через любов до оголених фото.

37-річна Кім Кардашян встигає не лише зніматись у шоу про життя своєї родини, випускати різноманітну продукцію для краси, а також вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 125 млн підписників. І це не дивно, адже дружина Каньє Веста активно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.

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Нещодавно Кім вирішила нагадати про те, що любить доволі екстравагантні зйомки. Жінка опублікувала відверте фото у ванні у майці, таким чином прорекламувавши не лише себе, а й нову помаду, яку вона презентувала. Щоправда, колір косметики - це далеко не перша річ, на яку звернули увагу прихильники. У коментарях розділились на два табори: хтось у захваті від звабливості зірки, а хтось проти такого контенту в соцмережі.

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