Зваблива Ріта Ора показала залаштунки нової зйомки

Відома співачка Ріта Ора потішила шанувальників новими кадрами з недавньої фотосесії. Тут спекотно!

28-річна англійська співачка Ріта Ора не тільки працює над хітами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там білявка ділиться майже всі, що трапляється у її житті, тому не дивно, що за нею стежать понад 14 мільйонів користувачів.

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Нещодавно Ріта знялась у фотосесії для нової колекції спільно з дизайнером Джузеппе Занотті. Кадри залаштунків одразу ж розбурхали прихильників, адже зірка демонструє не лише пишні форми, а й гнучкість.

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