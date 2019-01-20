Злата Огнєвіч показала спокусливі форми в бікіні

Українська співачка Злата Огнєвіч порадувала шанувальників новими фото в гарячому образі.

На знімку, який з'явився в акаунті співачки, вона позує на пляжі в чорному купальнику. Злата лежить на шезлонгу під величезною парасолькою, видно, що вона насолоджується пляжним відпочинком.

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"На Балі цілий рік ЛІТО і справжній рай в стилі "кокоси-баунти". Хоча зараз тут сезон дощів, все одно можна зловити сонце, а головне настільки тепло, що навіть я сплю без ковдри. Повірте, я нереальна мерзлячка, навіть у спеку не користуюся кондиціонером!" – написала співачка.

Шанувальники не залишилися байдужими і почали активно коментувати нові фотографії артистки і засипати її компліментами. Багато хто відзначив чудову фізичну форму Злати, а деякі в захваті від пейзажу навколо.

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