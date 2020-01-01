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Зваблива Ольга Сумська показала себе в дитинстві

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Ольга Сумська - фото 1
Ольга Сумська / instagram

Актриса Ольга Сумська зачарувала дитячими фото в образі сніжинки. Шанувальник у захваті!

Архівними кадрами, на яких вона зображена разом зі старшою сестрою Наталею, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Юна майбутня зірка позує під ялинкою.

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Знімки були зроблені ще в 70-х роках, проте, як зізналася Сумська, вона досі зберегла той свій костюм сніжинки.

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Запоріжжя, 70-ті роки ... Костюм сніжинки шили у театрі ім. Щорса (тепер В. Магара). Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту! Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя! Друзі, ви пам'ятаєте свої новорічні ранки у садках?" - віддалася спогадам народна артистка України.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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