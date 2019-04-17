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Ольга Сумська спокусила шанувальників гарячими архівними фото

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Актриса Ольга Сумська - фото 1
Актриса Ольга Сумська / instagram

Відома українська 52-річна актриса і телеведуча Ольга Сумська по праву вважається однією з найкрасивіших жінок України – знаменитість може похизуватися розкішною підтягнутою фігурою. Днями артистка згадала молодість і поділилася на своїй сторінці в Instagram архівними фотографіями.

Так, на опублікованих знімках юна і гаряча Ольга позує в ефектних сукнях з глибоким декольте, яке виграшно підкреслює її пишний бюст.

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На одному з фото волосся актриси завите в красиві локони, а в руках вона тримає яблуко. Шанувальники зірки були вражені фотографіями і у коментарях залишили безліч компліментів для актриси.

"Трохи спогадів", – лаконічно прокоментувала кадри Сумська.

Ольга Сумська спокусила шанувальників гарячими архівними фото - фото 322071

Ольга Сумська спокусила шанувальників гарячими архівними фото - фото 322072

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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