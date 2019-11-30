Ольга Сумська здивувала схожістю з Олею Поляковою

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська опублікувала в мережі селфі зі співачкою Олею Поляковою.

53-річна зірка розмістила в Instagram серію знімків, на яких зображена з українською Суперблондинкою.

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"Дві Олі бажають вам доброго дня", – написала актриса в підпису. Селфі зроблені за допомогою фільтрів мобільного додатка Snapchat, через які деякі фани Сумської не впізнали її. У свою чергу інші фоловери актриси відзначили несподівану схожість артисток:

Гортайте фотогалерею:

"Як сестрички", "Дві Олечки – красуні", "Красиві кішечки", "Ви прекрасні", "Сестри!", "Ви і без ефектів прекрасні", "Сумську не впізнала", "Ви так замаскувалися, що я подумала, це Ротару", – пишуть в мережі фани артисток.

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