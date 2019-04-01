Ідеальна дівчина: ангел Victoria's Secret показала звабливу фігуру

Чарівна модель Victoria's Secret Келлі Гейл продовжує тішити фанатів ефектними фото у бікіні. Ця дівчина не просто не готується до літа – вона у ньому живе!

23-річна шведська модель Келлі Гейл прославилась не лише завдяки своїй появі на подіумі Victoria's Secret, а й через персональний профіль в соцмережі Instagram. Дівчина з колоритною зовнішністю мешкає та працює у Нью-Йорку, однак це не заважає їй мандрувати світом. До того ж, модель обожнює хизуватись сонячними фото у бікіні. Тому не дивно, що у неї понад мільйон підписників. Готові до порції свіжих знімків від Келлі?

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