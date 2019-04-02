Майже Основний інстинкт: відео з Емілі Ратажковскі підкорює мережу

Модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги через коротке відео у не менш короткій сукні з декольте. Щоправда, цього разу зірку порівняли з Шерон Стоун в "Основному інстинкті".

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись кар'єрою та власною лінійкою білизни, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною без комплексів стежать понад 22 млн користувачів, і це не дивно, адже Емілі знає, чого хочуть прихильники.

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Нещодавно дівчина поділилась сонячним відео на яхті, де позує майже так само, як і героїня "Основного інстинкту", однак без сцени з відсутністю білизни. За короткий час запис побачили понад 4 млн осіб, а ще більш як 6 тис. залишили коментарі з компліментами. Тут спекотно!

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