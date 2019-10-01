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Зваблива модель показала засмагле тіло у крихітному бікіні

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Жасмин Тукс - фото 1
Жасмин Тукс / pinterest

Ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс показала шанувальникам фото зі своїм коханим, на якому вони двоє позують в пляжних нарядах.

Жасмин Тукс саме з тих моделей, які не люблять афішувати своє особисте життя, і знімками з другою половинкою вона хвалиться вкрай рідко.

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Днями ангел Victoria's Secret і її бойфренд Хуан Девід Борреро відсвяткували третю річницю стосунків. Важливою датою, а також зворушливим і одночасно сексуальним фото з коханим відома модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото ангел популярного білизняного бренду позує разом зі своєю другою половинкою на Балі.

На фото Жасмин Тукс в красивому крихітному купальнику лягла поруч з басейном, спершись головою на коханого. А він у свою чергу пристрасно дивиться на свою супутницю, сидячи біля неї в пляжних шортах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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