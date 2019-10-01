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Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі

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Тролінг популярних фото - фото 1
Тролінг популярних фото / instagram.com/renata_neia

У соцмережах вдосталь ідеальних знімків з не менш ідеальними жінками, але дуже часто всі ці кадри настільки неприродні, що аж смішно. Саме це вирішила підтвердити бразилійка Рената, чиї параметри далекі від модельних, зате цілком реальні. Зацініть!

Знайомтесь, Рената Нея – секретарка з Бразилії, яка після двох вагітностей відчутно набрала вагу. Жінку це турбувало, тож вона вирішила діяти та сісти на дієту. Вона постійно фотографувала себе, щоб бачити результат, але вирішила додати креативу. Кожен кадр Ренати – пародія на популярні знімки зірок соцмереж. Часто дуже незручні та неприродні пози – це виглядає доволі кумедно, коли розумієш всю неідеальність реального життя.

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Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358713

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358714

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358715

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358716

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358717

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358718

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358719

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358720

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358721

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358722

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358723

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358724

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358725

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358726

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358727

Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі - фото 358728

Джерело всіх фото: instagram.com/renata_neia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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