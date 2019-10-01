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Це дурість: бразилійка весело відтворила типові фото в мережі
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У соцмережах вдосталь ідеальних знімків з не менш ідеальними жінками, але дуже часто всі ці кадри настільки неприродні, що аж смішно. Саме це вирішила підтвердити бразилійка Рената, чиї параметри далекі від модельних, зате цілком реальні. Зацініть!
Знайомтесь, Рената Нея – секретарка з Бразилії, яка після двох вагітностей відчутно набрала вагу. Жінку це турбувало, тож вона вирішила діяти та сісти на дієту. Вона постійно фотографувала себе, щоб бачити результат, але вирішила додати креативу. Кожен кадр Ренати – пародія на популярні знімки зірок соцмереж. Часто дуже незручні та неприродні пози – це виглядає доволі кумедно, коли розумієш всю неідеальність реального життя.
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Джерело всіх фото: instagram.com/renata_neia
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