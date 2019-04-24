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Белла Хадід показала фанатам розкішний бюст: відео

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Белла Хадід здивувала формами - фото 1
Белла Хадід здивувала формами / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід здивувала фанатів джинсовим образом, який підкреслив її апетитні форми. Хто сказав, що у моделей неприваблива фігура?

22-річна американська модель Белла Хадід зачаровує своє красою не лише з реклам та з подіумів відомих будинків моди і брендів. Дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 23 млн підписників.

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Саме там Белла ділиться знімками зі зйомок, світських заходів та своїх буднів. Нещодавно юна зірка показала кадри у джинсовому топі-бюст'є та курточці, у яких важко не помітити пишний бюст моделі. Справжня красуня!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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