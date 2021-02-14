Зваблива модель Кендіс Свейнпол зачарувала пляжними фото (18+)

Одна із найпопулярніших бікіні-моделей світу Кендіс Свейнпол поділилась з шанувальниками порцією нових сонячних фото. У цієї красуні спекотний сезон ніколи не завершується!

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 15 мільйонів підписників.

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Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від звичайних буднів і до світських заходів. Хоч пандемія і змінила типові дні моделей, але Кендіс вирішила не прощатись зі своїм брендом купальників Tropic Of C. Тому нещодавно дівчина випустила нову лінійку бікіні, які ефектно прорекламувала на собі. Тут спекотно!

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

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