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Який вигляд насправді мають моделі: Сара Сампайо здивувала новим відео

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Сара Сампайо захопила новим відео - фото 1
Сара Сампайо захопила новим відео / instagram.com/sarasampaio

Популярна модель Сара Сампайо зняла незвичайне відео для шанувальників. Хоч красуня і позує на ньому лише у бікіні, але ролик має значно глибший сенс.

29-річна португальська модель Сара Сампайо активно працює над своєю кар'єрою, тому часто з'являється на обкладинках модних видань, світських заходах та зйомках для брендів. До того ж, дівчина веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать більш як 7 мільйонів підписників. І це не дивно, адже Сара зовсім не соромиться відверто розмовляти зі своїми шанувальниками та ділитись кадрами зі своїх буднів.

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Це підтверджує і новеньке відео від Сампайо, на якому вона демонструє свою фігуру в бікіні з різних ракурсів. Однак це не чергове самолюбування від моделей, а справжня мотивація не надто вірити всьому, що можна побачити у мережі.

"Маленька особиста порада від мене для вас всіх. Будьте добрими до людей і до себе, будь ласка, припиніть коментувати зміни тіла у когось. З любов'ю Сара", – відзначила красуня, яка на відео показує, як одна і та ж фігура може виглядати з різних ракурсів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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