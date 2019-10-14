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Зваблива Міс Всесвіт 2012 показала пишний бюст

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Олівія Калпо показала бюст - фото 1
Олівія Калпо показала бюст / instagram.com/oliviaculpo

Володарка титулу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо потішила прихильників пікантним знімком, похизувавшись ефектними формами. З кожним роком дівчина виглядає все чарівніше!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно Олівія вирішила похизуватись бюстом на стриманому селфі. Цей образ неймовірно пасує Калпо, тому не дивно, що коментатори засипали її компліментами.

instagram.com/oliviaculpo - фото 361578
instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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