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Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні

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Олівія Калпо - фото 1
Олівія Калпо / : instagram.com/oliviaculpo

Популярна модель Олівія Калпо потішила фанатів гарячими знімками в купальнику та прозорій чорній спідниці. Тут справді спекотно!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати, що до спекотного сезону варто бути готовими завжди. Тому поділилась серією кадрів у бікіні, на яких важко не помітити розкішні форми Олівії. Ця краля могла б ще не один раз отримати корону "Міс Всесвіт".

Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні - фото 386957

Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні - фото 386958

Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні - фото 386959

Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні - фото 386960
Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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