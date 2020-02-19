Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні

Популярна модель Олівія Калпо потішила фанатів гарячими знімками в купальнику та прозорій чорній спідниці. Тут справді спекотно!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

І ще: Найкрасивіша дівчина у світі покрасувалася на подіумі у сукні з пікантними вирізами: фото

Нещодавно красуня вирішила нагадати, що до спекотного сезону варто бути готовими завжди. Тому поділилась серією кадрів у бікіні, на яких важко не помітити розкішні форми Олівії. Ця краля могла б ще не один раз отримати корону "Міс Всесвіт".



Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

Читайте також: Австралійська фітоняшка показала пікантні фото у ліжку