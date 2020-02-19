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Найкрасивіша дівчина у світі покрасувалася на подіумі у сукні з пікантними вирізами: фото

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Популярна модель Белла Хадід, яка відома своєю універсальною зовнішністю, продемонструвала безліч стильних образів на Тижні моди. Не обійшлося й без спокусливих нарядів. Ти оціниш!

Так, на подіум Белла Хадід вийшла в коричневому приталеному платті з пікантними вирізами на грудях і плечах та з короткими рукавами. Доповнили образ маленька сумочка тілесного відтінку і триколірний браслет на зап'ясті.

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Як тільки красуня опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram, відразу посипалися численні компліменти від багатомільйонної армії шанувальників.

Найкрасивіша дівчина у світі покрасувалася на подіумі у сукні з пікантними вирізами: фото - фото 386947

Найкрасивіша дівчина у світі покрасувалася на подіумі у сукні з пікантними вирізами: фото - фото 386948

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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