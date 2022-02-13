Дівчина тижня: спокуслива зірка Instagram Ірен Чжао, яка заробляє мільйони на своїх фото

Ми знаємо ще одну вагому причину, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ірен Чжао — 28-річна модель із Сінгапуру.

Продовжуємо традиційну найспокусливішу рубрику на Радіо MAXIMUM. Сьогодні нашою героїнею стала Ірен Чжао – 28-річна зірка мережі, яка заробила багатомільйонний статок за 10 днів. Такий шалений прибуток красуні приносять її знімки.

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Якщо конкретніше, то сінгапурська модель заробила близько 7,5 мільйона доларів за 10 днів, продаючи свої фото як NFT за криптовалюту. Гроші хочуть направити на розвиток "економіки артистів" в Інтернеті наступного покоління.

Ірен Чжао має в Instahtam понад 420-тисячну армію шанувальників. Крім цього, дівчина у жовтні 2021 року запустила власну платформу для монетизації авторського контенту So-Col шляхом перетворення його на NFT.

Згодом фанати створили з її фотографій набір стікерів для Telegram, який у перші 4 дні завантажили близько 2000 разів. На цьому тлі один із шанувальників запропонував перетворити стікери на NFT. В результаті на маркетплейсі OpenSea з'явилося 1106 токенів, створених зі знімків Ірен. Причому найдешевший із них оцінили в 0,94 Ethereum, що за курсом криптовалютної біржі WhiteBIT станом на 13 лютого становить близько 2,8 тисячі доларів. Усі токени розібрали протягом 10 днів, що викликало подив у самої дівчини. У сукупності за колекцію вдалося отримати 2,4 тисячі Ethereum, тобто понад 7,37 мільйона доларів.

Тим часом ми дослідили сторінку красуні в Instagram, де чимало спокусливих кадрів. Найсексуальніші з ним сьогодні обрали для тебе. Насолоджуйся:

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