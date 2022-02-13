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Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу

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Модель Дебора Порто - фото 1
Модель Дебора Порто / instagram

Plus-size модель з Бразилії Дебора Порто перестала фотошопити свої знімки і стала героїнею чоловічого журналу Sexy Magazine.

Як пише Daily Star, Дебора Порто стала першою бразильською бодіпозитивною моделлю, яка знялася оголеною для популярного чоловічого журналу.

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А ще дівчина знімається у відвертих вбраннях та зовсім не редагує свої фото. До цього вона прийшла після того, як повністю змінила свій спосіб життя. Порто переглянула свій раціон, відмовилася від цукру та почала щодня займатися спортом. Таким чином вона скинула 16 кілограмів

"Я хочу допомогти жінкам прийняти себе такими, якими вони є. Фотографії в бікіні та білизні змушують мене почуватися сексуальнішою, сильнішою. Я ділюся ними, щоб надихати й інших", – додала зірка.

Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу - фото 496511

Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу - фото 496512

Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу - фото 496513

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