Катя Осадча позувала у сукні з відкритими плечима

Ведуча Катя Осадча поїхала на зйомки Світського життя до Туреччини. Звідти красуня опублікувала кілька цікавих фотографій.

Зірка прогулялася по пляжу в красивому романтичному образі. Фото з прогулянки вона опублікувала у своєму інстаграмі.

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На ній було блакитне картате вільне плаття з оголеними плечима і широкими рукавами. Волосся Катя зібрала в хвіст, а на обличчя наділа сонцезахисні окуляри.

"Кілька годин перед зйомками... it is summer officially", – написала Осадча під знімками. На іншому фото Катя насолоджувалася пейзажем в широкій сорочці з принтом, червоних укорочених штанях і білих кедах. Свій лук ведуча завершила головним убором. Фоловери залишилися у захваті від красуні і написали їй купу захопливих коментарів.

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