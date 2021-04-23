alyona alyona показала нові епатажні пародії на зірок у пікантних образах

Відома українська реперка alyona alyona потішила своїх підписників черговими іронічними фотопародіями. Артистка продовжує тролити світових зірок.

Так, alyona alyona опублікувала в Instagam серію свіжих пародій на образи селебріті. На одному зі знімків пишнотіла реперка постала у відвертому чорному купальнику і в босоніжках на зав'язках. Вона позувала на підлозі, копіюючи кадр американської реп-виконавиці Азелії Бенкс.

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"Коли відмивають свою репутацію – я чую шум. Чи має артист право публічно помилитися? А як щодо вибачення?", – написала alyona alyona під цим колажем.

Крім цього, співачка спародіювала Майлі Сайрус, потролила Бейонсе та інших світових знаменитостей. У своїх пародіях артистка завжди вибирає сміливі кадри і приміряє спокусливі наряди.

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