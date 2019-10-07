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Зваблива Леся Нікітюк спокусила мережу відвертим образом в боді

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська теледіва Леся Нікітюк деталі частіше виходить у світ у все провокативніших нарядах та показує сміливі кадри своїм шанувальникам. Але коли красуня перебуває поза увагою публіки, тоді знімки виходить ще пікантнішими. Нове фото ведучої розбурхало мережу.

Так, телеведуча Леся Нікітюк вирішили поділитися на сторінці в instagram гарячим знімком. Вона з'явилася перед шанувальниками в одному лише чорному боді без бретелей.

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Судячи з усього, Леді Ле позує в готельному номері. Сама зірка позувала в розслабленій позі. Вона яскраво нафарбована – виразні очі і чіткий контур губ.

"Стоп-кадр. Люблю випадкові фото", – підписала спокусливий кадр Леся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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