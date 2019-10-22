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Серіал Великі Вуйки

Зваблива кішка: відома модель розбурхала мережу пікантними фото

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Кендіс Свейнпол у купальнику - фото 1
Кендіс Свейнпол у купальнику / instagram.com/angelcandices

Популярна модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол нагадала, що навіть восени можна виглядати сексуально і носити бікіні. Тут справді спекотно!

30-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол не тільки працює над різноманітними проєктами, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї більш як 13 мільйонів підписників.

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Матір двох дітей часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Кендіс і справді виглядає чудово, адже постійно займається у спортзалі та стежить за своїм харчуванням. І недавні фото у купальнику лише підтверджують це:

Зваблива кішка: відома модель розбурхала мережу пікантними фото - фото 363090

Зваблива кішка: відома модель розбурхала мережу пікантними фото - фото 363091

Зваблива кішка: відома модель розбурхала мережу пікантними фото - фото 363092

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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