Зваблива кішка: відома модель розбурхала мережу пікантними фото

Популярна модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол нагадала, що навіть восени можна виглядати сексуально і носити бікіні. Тут справді спекотно!

30-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол не тільки працює над різноманітними проєктами, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї більш як 13 мільйонів підписників.

І ще: Ожиріння чи бодіпозитив: пишна модель у рекламі Calvin Klein обурила мережу (фото)

Матір двох дітей часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Кендіс і справді виглядає чудово, адже постійно займається у спортзалі та стежить за своїм харчуванням. І недавні фото у купальнику лише підтверджують це:

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу показала фанатам сідниці: фото