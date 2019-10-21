Наймолодша мільярдерка світу показала фанатам сідниці: фото

Відома модель та наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі. Дівчина вирішила показати, що не тільки її сестра Кім Кардашян має пишні сідниці.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер має час не лише на маленьку доньку та чималу кількість проєктів, а й на профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать більш як 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно Кайлі вирішила нагадати, що не лише її старша сестра Кім Кардашян має доволі ефектні форми, тому показала сонячні фото з дівочого відпочинку біля басейну, на яких позує у рожевому купальнику. Важко не помітити спокусливу фігуру моделі.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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