Зваблива Катя Осадча похизувалася стрункими ніжками у коротких шортах: відео

Катя Осадча інтригує своїх шанувальників новою глянцевою зйомкою. Швидше за все, для друкованого журналу. Так, в розділі сторіс на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала кілька відео, на яких зображений процес зйомки.

Телеведуча позує у фотостудії перед камерами в стильному і дуже літньому образі. На зірці телеекранів – білосніжні короткі шорти та піджак в тон. Образ доповнює атласна майка кольору слонової кістки, а також бежеві човники на шпильці. Образ вийшов дуже жіночний і елегантний.

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"Буде щось цікаве. Чекайте в червні на всіх полицях з журналами", – підписала відео Катя.

Катя Осадчая готовит что-то интересное И обещает уже летом выход журнала со своим интервью! Ждем #катяосадчая #ведущая

Video: instagram/kosadcha pic.twitter.com/P57Op2XKZx — MyGlamWish (@glam_wish) 15 квітня 2019 р.

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