Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Зваблива Катя Осадча похизувалася стрункими ніжками у коротких шортах: відео

  • 10
Телеведуча Катя Осадча - фото 1
Телеведуча Катя Осадча / instagram

Катя Осадча інтригує своїх шанувальників новою глянцевою зйомкою. Швидше за все, для друкованого журналу. Так, в розділі сторіс на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала кілька відео, на яких зображений процес зйомки.

Телеведуча позує у фотостудії перед камерами в стильному і дуже літньому образі. На зірці телеекранів – білосніжні короткі шорти та піджак в тон. Образ доповнює атласна майка кольору слонової кістки, а також бежеві човники на шпильці. Образ вийшов дуже жіночний і елегантний.

І ще: Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте

"Буде щось цікаве. Чекайте в червні на всіх полицях з журналами", – підписала відео Катя.

Читайте також: Олена Кравець показала фото з пікантної фотосесії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • 14 квітня, 17:25
  • 578
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • Вчора, 08:00
  • 62
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • Вчора, 12:14
  • 445
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз