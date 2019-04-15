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Олена Кравець показала фото з пікантної фотосесії

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Олена Кравець - фото 1
Олена Кравець / instagram

Актриса студії "Квартал 95", 42-річна Олена Кравець вразила мережу сексуальним фото. Сміливим кадром зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Так, артистка Олена Кравець у новій фотосесії позувала на камеру в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками, таким чином розбурхавши мережу глибоким декольте. Відзначимо, що шанувальники були вражені спокусливим знімком, на якому відображена Кравець. Фани засипали її компліментами у коментарях під фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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