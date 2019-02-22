Зваблива Ірина Шейк здивувала образом з 60-х

Відома супермодель Ірина Шейк здивувала яскравим образом у стилі 60-х років від популярного бренду Moschino в рамках Міланського тижня моди.

Шейк з'явилася на подіумі під час показу Moschino осінь-зима 2019/2020 у незвичайній довгій сукні з яскравими принтами. Її образ був доповнений масивними прикрасами з гранатовими вставками – намистом, сережками, браслетами і кільцями.

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Красуні зробили об'ємну укладку, схожу на перуку, а для макіяжу очей використали блакитний відтінок. Щоб підкреслити виразність погляду, зірці намалювали великі чорні стрілки.

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