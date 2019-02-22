Модель з Азербайджану продала цноту за шалену суму

Азербайджанська модель Махбуба Мамедзаде продала цноту на інтернет-аукціоні, який був організований на сайті Cinderella Escorts.

Незвичайний лот дістався японському політику, який запропонував дівчині 2,6 мільйона доларів. На невинність моделі також претендували юрист з Лондона і футболіст з німецького міста Мюнхен.

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За словами Махбуби Мамедзаде, у неї є офіційна медична довідка, що підтверджує її невинність. Дівчина розповіла, що пішла на цей вчинок заради мами, при цьому її мама в курсі рішення дочки. Виручені гроші модель має намір витратити на подорожі з мамою по світу, а також на покупку житла для неї і матері.

Крім того, красуня заявила, що шукає собі спонсора-коханця, який буде виплачувати їй щомісячне утримання в розмірі приблизно 34 тисячі доларів. Ще дівчина хоче переїхати у США і продовжувати там модельну кар'єру.

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