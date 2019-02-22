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Власниця найвідоміших сідниць показала спокусливе фото

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Кім Кардашян показала бюст - фото 1
Кім Кардашян показала бюст

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі завдяки своїй любов до демонстрації своїх пишних форм. Цього разу модель похизувалась бюстом на селфі.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян постійно світиться у новинах через своє шоу та появу на світських заходів, однак їй і цього видається мало. Тому жінка Каньє Веста активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 128 млн підписників.

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Майже кожен допис Кім викликала шквал емоцій та коментарів у користувачів, адже вона зовсім не соромиться демонструвати свою пишну фігуру. Нещодавно Кардашян поділилась селфі у дзеркалі, де позує у топі на голе тіло, який не приховує її бюст та стрункий живіт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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