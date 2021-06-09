Зваблива Хейлі Бібер показала ідеальну фігуру в бікіні (18+)

Відома модель Хейлі Бібер поділилась кадрами зі свого відпочинку, і фанати не можуть відвести погляд від її стрункості та природності.

24-річна американська телезірка та модель, а також кохана Джастіна Бібера Хейлі Болдуін, активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де за нею стежать понад 35 мільйонів прихильників. Тут дівчина намагається ділитись кадрами зі свого життя, зйомок, а також підіймати важливі теми. А з початком спекотної пори року красуня не втрималась від яскравих знімків з відпочинку.

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На серії світлин можна побачити, як Хейлі проводить літні дні зі своїми друзями. Звісно ж, без бікіні не обійшлось, а фанати лише вкотре переконались, що дівчина розкішно виглядає не лише на обкладинках журналів, а й у звичайному житті.

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

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