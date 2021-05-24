Джастін Бібер кардинально змінив імідж: фото співака у новому образі

Популярний канадський співак Джастін Бібер вирішив здивувати своїх шанувальників і змінив імідж. Артист продемонстрував фанатам нову коротку стрижку.

Так, Джастін Бібер опублікував в Instagram свіже фото, де у кадрі він сидить разом зі своєю дружиною Хейлі. Співак позував на камеру в коричневому светрі, потертих синіх джинсах і з максимально коротким волоссям на голові. Поруч з ним була його дружина у світлому в'язаному светрі і джинсових штанах.

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"Весела неділя", – підписав знімок артист.

Нагадаємо, що до того Бібер ходив з відносно довгим волоссям, заплетеним у дреди.

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