Зваблива Хайді Клум позувала в самих лише джинсах

Німецька супермодель Хайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца, показала розкішну фігуру. Шанувальники у захваті!

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує в штанах, стоячи спиною до об'єктива.

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46-річна модель вкотре довела, що здоровий спосіб життя і заняття спортом допомагають залишатися у чудовій формі в будь-якому віці. На фото Хайді в компанії стиліста Роба Зангарді позувала у вузьких джинсах і босоніжках з принтом, а на верхній частині тіла одягу не було і зовсім.

Модель кокетливо наполовину розвернулася до камери, променисто усміхаючись. Стиліст, тим часом, щось робив з її взуттям. "Гаряча матуся", "Приголомшлива", "Красуня", "Чудова Хайді", – відреагували шанувальники.

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