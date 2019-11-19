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Слава з НеАнгелів засвітила груди у прозорому боді

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Слава Камінська поділилася пікантним кадром, засвітивши інтимну частину тіла. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим знімком.

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Знаменитість виставила дуже відвертий кадр, позуючи на камеру популярного фотографа. Так, артистка приміряла лише біле напівпрозоре боді і кеди на масивній підошві, засвітивши соски на оголених грудях і довгі ноги.

"Добраніч, photo by @tropicpic", – лаконічно підписала Камінська. Фоловери не пройшли повз: "Вау яка школярка", "Дуже красива!", "Ух красуня", "Як дівчинка", "Крутий образ!", "Замерзла, видно", "Ти сексі, і це факт", "Як завжди, чудова", "Цукерка", "Дуже красиво".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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