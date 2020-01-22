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Найгарячіша гравець у покер засвітила форми у крихітній піжамі

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Сара Андервуд показала фото у ліжку - фото 1
Сара Андервуд показала фото у ліжку / instagram.com/saraunderwood

Одна із найсексуальніших гравців у покер Сара Андервуд не припиняє тішити шанувальників пікантними знімками. Цього разу дівчина похизувалась фігурою у маленькій піжамі та поділилась планами на день.

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно модель влаштувала собі дуже домашній вихідний, вирішивши залишитись у крихітній піжамі увесь день. Варто відзначити, що таке вбрання лише підкреслило фігуру Сари, що не могли не помітити шанувальники.

Найгарячіша гравець у покер засвітила форми у крихітній піжамі - фото 381466

Найгарячіша гравець у покер засвітила форми у крихітній піжамі - фото 381467

Найгарячіша гравець у покер засвітила форми у крихітній піжамі - фото 381470

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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