Зваблива гравець у покер показала фото у бікіні

Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд сповна насолоджується літом і закликає фанатів робити так само. А її фото у купальниках говорять самі за себе.

35-річна американська блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд зачаровує вродою не тільки суперників, а й підписників у соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті. До того ж, дівчина активно мандрує та обожнює природу. А захопливі пейзажі прикрашає собою у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно дівчина похизувалась апетитною фігурою у червоному бікіні. На перший погляд, може здатись, що Сара позує на фоні скелі, але насправді це величезне коріння дерева. Але фанати не надто звернули увагу на фон, адже сліпуча усмішка блогерки зібрала понад 130 тисяч вподобань та більш як 700 коментарів.

instagram.com/saraunderwood/

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