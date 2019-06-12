Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Зваблива гравець у покер показала фото у бікіні

  • 31
Сара Андервуд похвалилась фігурою - фото 1
Сара Андервуд похвалилась фігурою / instagram.com/saraunderwood/

Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд сповна насолоджується літом і закликає фанатів робити так само. А її фото у купальниках говорять самі за себе.

35-річна американська блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд зачаровує вродою не тільки суперників, а й підписників у соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті. До того ж, дівчина активно мандрує та обожнює природу. А захопливі пейзажі прикрашає собою у мінімальній кількості одягу.

Більше шоу-бізу: Ідеальна фігура відомої моделі підкорила мережу: відверті кадри

Нещодавно дівчина похизувалась апетитною фігурою у червоному бікіні. На перший погляд, може здатись, що Сара позує на фоні скелі, але насправді це величезне коріння дерева. Але фанати не надто звернули увагу на фон, адже сліпуча усмішка блогерки зібрала понад 130 тисяч вподобань та більш як 700 коментарів.

instagram.com/saraunderwood/ - фото 333787
instagram.com/saraunderwood/

Читайте також: Міс Всесвіт 2012 роздяглась для журналу Maxim (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
  • 09 червня, 14:50
  • 368
10 дурних запитань, які варто поставити хірургу
  • 10 червня, 17:21
  • 971
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1531629
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз