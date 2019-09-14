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Зваблива фітоняшка показала апетитні форми на пляжі
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Популярна модель Теммі Хемброу потішила фанатів спокусливим пляжним знімком, на якому позує у крихітному купальнику. Ця білявка точно не має проблем із самооцінкою!
25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу перетворила свій профіль в соцмережі Instagram у справжній бізнес та власний щоденник життя. Дівчина зуміла зібрати аудиторію у понад 9 мільйонів підписників, мотивуючи та захоплюючи своєю фігурою та роботою над нею. Важко повірити, що у Теммі двоє дітей.
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Однак недавнє фото у купальнику – ще одне підтвердження тому, що постійні фізичні навантаження дозволяють підкреслити природні форми.
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